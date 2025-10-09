BanRep responde a errores en transferencias o rechazos en Bre-B y da garantía de seguridad

Bre-B es el nuevo sistema de pagos inmediatos interoperable que empezó a funcionar masivamente en el país esta semana. Este permite a todas las personas enviar y recibir dinero de una manera muy fácil, de cualquier cuenta a cualquier cuenta, de forma gratuita. El servicio está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y para recibir la operación lo que se necesita es tener una llave.

Ana María Prieto, directora del sistema de pagos del Banco de la República, explicó en La W que la llave se registra a través de la entidad financiera o cooperativa en donde la persona tenga una cuenta, el proceso se hace desde el canal digital o desde la aplicación de la entidad. Hay cuatro opciones para elegir: la cédula, el número celular, un correo electrónico o una combinación de letras y números.

De hecho, ya hay más de doscientas entidades financieras conectadas a este servicio y en esta semana ha habido seis millones de operaciones por cerca de un billón de pesos.

Alrededor de cuatro millones de colombianos han hecho operaciones de manera exitosa y ya hay 85 millones de llaves registradas.

Pero algunos usuarios han asegurado que no les deja crear las llaves o les rechazan la transacción o el dinero llega a otra entidad financiera que no fue la de su elección.

Al respecto, Prieto aseguró que han venido teniendo unas jornadas de estabilización del servicio, en los que puede que se hayan presentado eventos o fallas técnicas operativas pero están “adoptando los correctivos de la mano de la industria para rápidamente estabilizar el servicio”.

De otro lado, la directora afirmó que el Banco de la República no tiene conocimiento de denuncias o hechos de presunto uso indebido de datos personales en la puesta de funcionamiento de Bre-B.

“Recordemos que todo el ecosistema cuenta con una regulación expedida por el Banco de la República, donde se refiere a, por supuesto, la observancia permanente del tratamiento de los datos y la protección de los datos personales”, afirmó la directora.

Si tiene dudas adicionales sobre este asunto puede escribir a luisa.mercado@caracol.com.