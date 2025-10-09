El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Destrucción de material de guerra no tiene antecedentes: jefe negociador con disidencia Walter Mendoza

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de ‘Walter Mendoza’, conversó con La W a propósito de los avances en el proceso de paz con ese grupo armado, siendo el más significativo la destrucción de 14 toneladas de material de guerra de esa organización ilegal.

“Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano facilitará la destrucción de 14 toneladas de material de guerra que usan en zonas de control territorial. Es un material de una dimensión significativa y que no tiene antecedentes en un acuerdo de paz en el país”, afirmó.

Señaló que este gesto indica que hay avances reales sobre esta mesa y “muestra que vamos en un camino cierto hacia la paz”.

¿Cómo se realizará la destrucción de ese material de guerra?

Novoa aseguró que se habilitarán corredores para que miembros de la Coordinadora Nacional Bolivariana puedan llevar el material de guerra a los puntos determinados, “de tal manera que no habrá despeje departamental o municipal”.

“Este proceso lleva cuatro meses de preparación. La reunión que se hará en Puerto Asís será pública y se divulgará la manera en que se llevarán a cabo los operativos que iniciarán en Putumayo”, dijo.

Además, mencionó que al evento asistirán los países garantes, la Conferencia Episcopal, los equipos negociadores, los representantes del Gobierno liderados por el ministro de Defensa y, a falta de confirmación, el presidente de la República.

Cese al fuego con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Explicó que, según los protocolos reservados del Ministerio de Defensa, solo se hará efecto el cese al fuego con la advertencia de que no significa el cese de operativos contra la delincuencia.

¿Han tenido contacto con Iván Márquez?

“No tenemos ningún conocimiento de la ubicación o señales de vida del señor Márquez desde julio de 2024, cuando se instalaron las mesas de diálogo en Caracas”, concluyó.

Reviva la entrevista completa aquí: