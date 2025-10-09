“El Pacto Histórico hoy no existe”: experto electoral José Vicente Sánchez

El ex vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano, José Vicente Sánchez, se refirió en La W a las dudas jurídicas en torno a la viabilidad de la consulta interna de los precandidatos de izquierda el próximo 26 de octubre, y si podría hacerse a nombre del Pacto Histórico o debe ser obligatoriamente interpartidista.

En criterio de Sánchez, la consulta tendría que hacerse de carácter interpartidista, es decir, a nombre del Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista, y no se podría por el Pacto Histórico, porque a corte de hoy no tiene personería jurídica.

“Imposible que sea por el Pacto Histórico porque el Pacto Histórico hoy no existe, no tiene personería jurídica, lo mismo sucede con quien pretende votar y no tiene cédula, no existe”, dijo Sánchez.

El exvicepresidente del Colegio Electoral Colombiano enfatizó y dijo que la personería jurídica del Pacto Histórico, como fusión de estos tres partidos, está condicionada a que se solucionen los líos jurídicos de cada uno de estos partidos ante el CNE, por lo cual, impulsar en este momento una fusión y una consulta contra viento y marea, sería buscar hacerle esguince a la ley.

“Puede representar una burla a la ley el hecho de fusionarse y cambiar de nombre, ya no me investigue porque ahora soy otro eso es una parte, y la segunda, lo que le da esa vitalidad al nuevo partido para que no arrastre con sanciones o con investigaciones de otros”, dijo José Vicente Sánchez.

De hecho, José Vicente Sánchez planteó interrogantes sobre la legalidad de la elección de los tres precandidatos, señalando que no es claro cuál fue el mecanismo por el cual fueron seleccionados.

“Las consecuencias pueden ser mayores. Inclusive, de que esa consulta sea espuria y pueda dársele la nulidad correspondiente por esas circunstancias” se lee.

Para el experto en derecho electoral, tampoco existe hoy decisión judicial en curso, como medida cautelar vigente, que pueda cambiar los resultados del fallo del Tribunal Superior de Bogotá que a corte de hoy tiene negado que los precandidatos puedan inscribirse como representantes del Pacto Histórico.

