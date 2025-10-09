“Es el día más feliz de los gazatíes”: líder del partido israelí Hatnuah tras firma de acuerdo de paz

Tzipi Livni, actual diputada y líder del partido Hatnuah, exministra de Asuntos Exteriores y exviceprimera ministra de Israel, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza que alcanzaron Israel y Hamás.

Aunque afirmó que le preocupa la liberación de los terroristas palestinos, aseguró que se siente mucho más feliz por la firma del acuerdo.

“Es el día más feliz de los gazatíes en estos dos años”, dijo, subrayando que “el cese al fuego es lo correcto, así como la liberación de los secuestrados, pero hay que ver qué se hace con los palestinos terroristas”, dijo.

Asimismo, detalló que hay días de mucha felicidad para ver a los secuestrados en la libertad, pero enfatiza en que “debe haber oportunidad en el futuro para ver las siguientes fases, que entreguen las armas y hacer de Gaza un lugar seguro”.

Incluso, dijo que aunque algunos de Israel ponen en duda que Hamás, al ser una organización terroristas, quiera la paz, se espera que la presión que está poniendo Catar y Egipto para que entreguen las armas permita que se dé este acuerdo.

“Yo creo que se va a aceptar la primera fase que incluye la liberación y que el Ejército de Israel salga de la franja de Gaza”.

¿Donald Trump debe ganarse el premio Nobel de Paz?

Tzipi Livni aseguró que el mandatario estadounidense merece ganarse este premio porque el acuerdo de paz para Gaza finalmente se da por la presión que ejerció Trump ante Netanyahu. “Hay que ver si se gana este premio”, concluyó.