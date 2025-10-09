Esperemos que a partir del 2026 podamos otorgar registros sanitarios en cuestión de días: Invima

El director del Invima, Francisco Rossi, aseguró a La W que para el primer trimestre del próximo año se espera tener resultados significativos del plan de choque implementado para enfrentar la escasez o desabastecimiento de medicamentos en Colombia, esto, tras ampliar el plazo por seis meses más.

“Habíamos previsto un plazo de seis meses que determinamos en septiembre y que esperábamos que nos pusiera totalmente al día, no fue posible hay razones legales, operativas, el Invima tiene recortes presupuestales de los últimos tres años que han sido recortes con respecto a las necesidades y eso ha hecho que no hayamos logrado responder, estamos haciendo una extensión hasta febrero o marzo (2026) para ponernos al día”, dijo el director de la entidad.

Le puede interesar: Empresa en Caldas hace jornadas médicas sin autorización y vende medicamentos sin registro Invima

Sin embargo, aseguró que no hay escasez por cuenta de retrasos en los trámites de aprobación en el Invima. “Nos demoramos un par de años en dejar perfectamente claro que hoy no hay ningún medicamento que esté escaso o que esté presentando problemas de entrega por culpa de un trámite en el Invima, eso lo pudimos demostrar en mayo del año, pasado eso no quiere decir que no haya retrasos en los registros sanitarios”, aseguró Rossi.

Finalmente, Francisco Rossi, manifestó que se espera que a partir del año entrante se puedan otorgar registros sanitarios para medicamentos en cuestión de días.