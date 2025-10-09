El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Falta poquitito para estar juntos”: conmovedor relato de mamá de rehén israelí en Gaza

Ruthy Strum, madre de Eitan y Iair Horn, quienes se convirtieron en rehenes desde el 7 de octubre de 2023, pasó por los micrófonos de La W para contar más detalles de este caso y de la firma de la primera fase del acuerdo de paz en Gaza.

Es de destacar que Iair regresó a Israel el 15 de febrero de 2025, mientras que Eitan, hijo menor, permanece en cautiverio la Franja de Gaza.

Sobre el estado de Eitan, que permanece en manos del grupo Hamás, Strum afirmó que lo único que saben es que está con vida y así lo recibirán.

“Acá se le va a dar todo lo que necesite”, dijo.

En cuanto a la liberación de su hijo, que se llevará a cabo en 72 horas, comentó que apenas se enteró de esto “fue un momento hermosísimo. Estaba durmiendo y por un WhatsApp fue que me enteré que ya se estaba firmando”.

Incluso, subrayó que sus otros dos hijos, quienes estaban en Estados Unidos, ya están a pocas horas de llegar. “Falta poquitito para estar juntos otra vez”, dijo. “Vamos a poder recuperarnos de todo lo que pasamos”, agregó.

Ruthy Strum señaló: “Yo pensé que la primera semana ya iban a liberar a todos, nunca imaginé que tuviéramos que esperar tanto, pero Eitan sigue ahí”.

Y aunque afirmó que no sabe qué pasará más adelante, confía en que sí se podrá dar la paz en la región.

“Tenemos que buscar la forma de convivir con nuestros vecinos”, comentó.

Finalmente, se refirió al Premio Nobel de la Paz asegurando que debería ser otorgado a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Él hizo mucho, gracias a él tenemos a Etan con nosotros y esta negociación que sale es gracias a Trump”, recalcó.