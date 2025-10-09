Fueron secuestrados nueve integrantes de una comisión médica en La Plata, Huila

Este miércoles, 8 de octubre, se presentó el secuestro de nueve integrantes de una comisión médica en el municipio de La Plata, Huila.

La información fue divulgada a través de la cuenta en X de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que catalogó la acción como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“Urgimos la liberación inmediata, sanos y salvos, de los nueve integrantes de la misión médica que, según autoridades locales, habrían sido retenidos por un grupo armado no estatal en La Plata”, señaló la ONU Derechos Humanos en Colombia.

Asimismo, la entidad expresó su preocupación por la acción criminal y reiteró el llamado a los órganos del Estado.

“Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, que establece la protección irrestricta de la misión médica”.

Por el momento, no hay pronunciamiento de las autoridades locales ni departamentales.