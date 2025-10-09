Logo de UNAB e imagen de referencia. Fotos: X @unab_online / Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La UNAB se suma a Vamos Pa’Lante 2025 con importante donación para el futuro de jóvenes estudiantes

En diálogo con La W, Juan Camilo Montoya, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, reveló que la UNAB se une con 58 millones de pesos a la campaña Vamos Pa’Lante, la cual quiere apoyar a jóvenes estudiantes de Colombia para que terminen sus carreras profesionales en diferentes instituciones del país.

Como en otras ediciones de Vamos Pa’Lante, la UNAB sigue reforzando su compromiso con la educación de los jóvenes colombianos, siendo ese uno de los grandes retos que tienen como institución de educación superior.

Es por eso que Montoya resaltó el mecanismo a largo plazo que tienen en la UNAB, denominado Plan Horizontes, en donde sillas que iban a quedar vacías se asignan a jóvenes de escasos recursos.

“En los últimos años el gran esfuerzo es que haya una vía fácil de tránsito de programas tecnológicos al pregrado”, indicó.

Play/Pause La UNAB se suma a Vamos Pa’Lante 2025 con importante donación para el futuro de jóvenes estudiantes 04:20 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.