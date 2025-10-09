Hay que buscar garantías y fortaleza institucional: Eduardo Verano sobre diálogos con bandas

Reunión en La Picota entre 'Pepes' y 'Costeños' y gobernador Eduardo Verano. Fotos: Suministrada / (Cortesía Presidencia - Juan Diego Cano).

“Nosotros solos no podríamos sentarnos en la mesa” con ‘Pepes’ y ‘Costeños’: gobernador del Atlántico

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, habló con La W sobre la primera reunión exploratoria que tuvo lugar este 8 de octubre con el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en el marco de las conversaciones con estructurales delictivas.

Durante el espacio, el mandatario se refirió al acuerdo de tregua hasta enero de 2026 al que llegaron alias ‘Castor’ y Digno Palomino, líderes de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.

“Yo he manifestado que el esfuerzo que hagamos para lograr la pacificación del territorio pasa por las conversaciones con Costeños y Pepes, quienes cometen el 80% de extorsiones y homicidios en la región”, indicó.

De la Rosa aseguró que se deben buscar garantías y fortaleza institucional, debido a que las autoridades regionales no tienen las capacidades para sentarse a negociar con grupos criminales.

“Nosotros solos no podríamos sentarnos en la mesa porque si nos piden que hay indulto, no podríamos manejarlo porque no está en nuestra potestad”, afirmó.

No obstante, expresó que lo que deben seguir haciendo como autoridades en el departamento es “es continuar en la batalla contra esas organizaciones y derrotarlos”, aunque mencionó que lo que corresponde es avanzar en la pacificación del territorio.

En ese sentido, Verano también explicó que, el primer paso es impulsar “un dominio territorial” por parte de la Policía contra las actividades por fuera de la ley.

“Por eso le hemos entregado todas las herramientas a nuestras Fuerzas Militares: cámaras, radiopatrullas, motocicletas. La tasa nuestra de seguridad ha sido invertida precisamente para fortalecer a nuestra Fuerza Militar y para que ellos tengan la contundencia de atacar a estas organizaciones”, afirmó.

En lo que tiene que ver con la participación de la Alcaldía de Barranquilla en las mesas que se vienen desarrollando, el gobernador confirmó que, el Alto Comisionado tendrá un encuentro con el mandatario Distrital, Alejandro Char.

La reunión sería este 10 de octubre, un día después del encuentro con los alcaldes de los municipios del área metropolitana.

“Seguramente Álex tendrá la oportunidad pues de exponer sus puntos de vista y sus percepciones sobre este tema”, señaló.

Verano concluyó sus declaraciones explicando que, actualmente en el Atlántico operan tres estructuras criminales: ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y el Clan del Golfo.

Escuche la entrevista completa aquí: