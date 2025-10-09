El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Perdimos todo contacto con Iván Márquez”: Armando Novoa tras revocatoria como negociador de paz

En diálogo con La W, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno nacional con la Coordinadora Ejército Bolivariano, se refirió a la reciente resolución que tumbó el nombramiento de Iván Luciano Márquez, alias ‘Iván Márquez’, como representante de la Segunda Marquetalia en los diálogos de paz, en el marco de la política de Paz Total.

Ante la pregunta sobre si tiene información actual de Márquez, Novoa respondió:

“No, ninguna. Nosotros no tenemos ningún conocimiento de la ubicación ni de señales de vida del señor Márquez desde el mes de junio del 2024, cuando se instalaron las mesas de diálogo de paz en la ciudad de Caracas, Venezuela”.

Y agregó: “De ahí hacia acá hemos tenido, el año pasado, dos cruces de cartas epistolares, pero perdimos todo contacto”.

La resolución se expide varios meses después de la fragmentación de esa disidencia y la creación del grupo liderado por Jorge Lesmes, alias Walter Mendoza, que está a punto de entregar 14 toneladas de material de guerra en Putumayo y Nariño durante la segunda semana de octubre.

Reviva la entrevista completa con Armando Novoa aquí: