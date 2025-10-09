Imagen de referencia de arma de fuego y funcionario del Inpec. Fotos: Getty Images / (Photo by Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images)

Requisitos para que funcionarios del Inpec adquieran armas los definirán Indumil y FF.MM.

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, conversó con La W a propósito de la posibilidad de que integrantes de la institución puedan adquirir armas de uso personal ante los ataques sistemáticos del crimen organizado en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, según comentó.

“Frente a los hechos y a las medidas que tomamos, la más controversial es la cancelación de visitas en Cali y Bogotá, además la de la adquisición de armas de fuego (para miembros del Inpec)”, afirmó.

Aclaró que para el caso de la compra de armas de fuego por los miembros del Inpec, estas serían compradas con el dinero propio de los funcionarios y deberá ir acompañada del fortalecimiento de la capacitación en el modelo del uso de la fuerza y de armas.

“Ellos tienen capacitación inicial en la Escuela de Formación. Viendo la contingencia, estamos solicitando ese fortalecimiento para el buen uso del arma de fuego”, indicó.

¿Quién definirá los requisitos para la adquisición de armas de fuego por miembros del Inpec?

“Los requisitos los establece Indumil y las fuerzas militares. Cuando se haga la compra, se les harán exámenes para ver si están en la capacidad de usar o no el arma de fuego”, afirmó.

Panfletos y amenazas a miembros del Inpec

El coronel detalló que en lo corrido del 2025 se han presentado 286 amenazas en diferentes modalidades. “Han salido panfletos de ‘La Inmaculada’, del ELN, de las antiguas AUC, también panfletos no reales”. Por esto último, mencionó que hay estructuras que se aprovechan para generar más zozobra.

Escuche la entrevista completa aquí: