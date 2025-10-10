El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Claudia Romero, candidata cercana a La U respaldada por Petro, causa terremoto en el Pacto

Empecemos en la primera estación: Fuego amigo.

Esta vez la molestia de Gustavo Petro no fue con los empresarios, ni con la prensa, ni siquiera con la oposición. Fue con los suyos.

En los días en que se definían las listas al Congreso, desde la dirección del Pacto Histórico intentaron dejar por fuera a Claudia Romero. Una jugada que encendió los ánimos del mandatario.

En una reunión privada con sus precandidatos presidenciales, Petro reclamó que la izquierda se estaba volviendo sectaria, que unos pocos querían adueñarse del Pacto, y lanzó una frase que retumbó: “¿Cómo van a dejar por fuera a Claudia Romero, si es de las que quiero ver en el Congreso?”.

Y como en Colombia las sorpresas duran poco, ayer mismo, por arte de magia, Romero apareció en la lista del Pacto.

Número asignado, curul en la mira y, de paso, cercanía con el Partido de la U… y con la Q, de Quintero, y la P, de respaldo de Petro .

El Pacto, que se pensó de izquierda, parece hoy es más un collage de partidos tradicionales. Al final, todos quieren su puesto en la fila del cambio.

Al otro lado del ring

Y en la otra esquina del ring político, el Centro Democrático también mueve fichas.

Como anticipamos hace un mes Al Oído, confirmaron, por medio de un comunicado, que su lista a la Cámara será abierta.

La encabezará el concejal Daniel Briceño, acompañado por Cristina Plazas y Hassan Nassar.

La meta: que Briceño arrastre voto de opinión y logren seis curules, y el propio Briceño será quien salga a cazar nuevos nombres, frescos y mediáticos, para oxigenar al uribismo, que quiere volver a pelear voto a voto. Briceño le apostará a 150.000 votos, ¿lo logrará?

Y cerramos con la paz

Cerramos con algo que sí merece atención: la paz —esa palabra que a veces se usa más de lo que se cumple—.

Luego de alertas y quejas de los firmantes del Acuerdo, se reunió la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIV) con presencia del Gobierno, la comunidad internacional, el ministro Armando Benedetti, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el firmante Pastor Alape, quien lidera la observación al cumplimiento del Acuerdo.

¿El resultado?

El Gobierno se comprometió a restablecer la Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz.

Escuche Al Oído en La W: