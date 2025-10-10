El código iframe se ha copiado en el portapapeles

AXA Colpatria se suma de nuevo a Vamos Pa’ Lante con $100 millones para la educación de los jóvenes

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Rodrigo Pacheco, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo Colpatria, y Alexandra Quiroga, presidente de AXXA Colpatria, pasaron por los micrófonos de La W para compartir la buena noticia de una donación para esta campaña.

“Hacemos presencia porque queremos llegar a estas universidades con el objetivo de que los jóvenes no vayan a desertar de sus carreras, que consigan terminarlas y obtengan sus diplomas, esta campaña es un ejemplo en nuestro país”, mencionó Pacheco.

Asimismo, Quiroga expresó que en la organización cuentan con accionistas que quieren aportar a la sociedad, “desde hace varias décadas en el Grupo Colpatria tenemos claro que es por medio de la educación que podemos contribuir para lograr una sociedad más equitativa, por segundo año consecutivo hacemos presencia con una donación con la que reafirmamos nuestro compromiso”.

El Grupo Colpatria, por medio de AXXA Colpatria, anunció un aporte de 100 millones de pesos para la campaña Vamos Pa’ Lante.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.

