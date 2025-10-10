“El Gobierno ha exigido actuaciones en materia de paz”: Zuleta por ataques de “Pipe Tuluá” al Inpec
La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, pasó por los micrófonos de La W.
La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico y quien fue facilitadora de paz con alias “Pipe Tuluá”, habló en La W sobre los recientes ataques contra guardianes del INPEC. Y es que las autoridades de Cali confirmaron que los recientes asesinatos de esos funcionarios en el Valle, estarían ligados a una disputa entre los delincuentes alias “Pipe Tuluá”, “Dimax” y Chinga Pipe”.
Por un lado, Zuleta aclaró que ya no tiene vínculos con la estructura liderada por alias “Pipe Tulúa”: “Yo ejercí mis funciones de facilitación para un hecho concreto, que fue la entrega de la información para que la Fiscalía pudiera dar con el arma con la que presuntamente iban a atentar contra la vida de alias Araña”, dijo.
En todo caso, aseguró que los acercamientos con La Inmaculada, que lidera “Pipe Tuluá”, no estarían en su mejor momento: “El comisionado delegó a otras personas como facilitadores para hacer un diagnóstico. Están haciendo investigaciones porque hay que caracterizar la estructura, y esa labor le corresponde a la Policía y al Departamento Nacional de Inteligencia (DNI)”.
Frente a la información de que alias “Pipe Tulúa” esté detrás de los recientes ataques al Inpec, Zuleta advirtió: “Tenemos un gran problema de seguridad en las cárceles de Colombia, no solo por el hacinamiento o las violaciones de derechos humanos, sino por la corrupción profunda que ha generado brotes de violencia”.
Zuleta respondió también sobre la carta que envió la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación en la que pide acceder a información de consejos editoriales.
“No creo que sea censura, pero sí hay molestia con los medios”, dijo. Y aunque reconoció que los medios deben preservar su independencia, sostuvo que hay información sesgada: “Yo sí quisiera saber quiénes son los grandes financiadores de los medios de comunicación y si pagan por noticias, en concreto”.
