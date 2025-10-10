“El presidente se tiene que someter a derecho”: exmagistrado Germán Bula sobre alocuciones de Petro

En entrevista con La W, el expresidente del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar, respaldó el fallo de la Sección Tercera de ese tribunal, en el cual reguló las alocuciones presidenciales al considerar que el presidente Gustavo Petro está usando indebidamente esa figura.

El exmagistrado Bula Escobar señaló que el presidente Gustavo Petro debe acatar el fallo así lo impugne, ya que Colombia no es un régimen “monárquico” o “Cesarista” en el que el Presidente de la República pueda obrar sin control, por ende debe someterse a derecho.

“El Consejo de Estado está hecho exactamente para eso, para controlar el abuso del poder del Estado para defender a la ciudadanía y lo que está haciendo es exactamente eso. el presidente en un estado de derecho también se tiene que someter al derecho”, dijo el exmagistrado.

Para el expresidente del Consejo de Estado, tanto este fallo como el que reguló los consejos de ministros, van por buen camino en proteger a la ciudadanía frente a contenidos que puedan ser desbordados.

“Para eso precisamente está el Consejo de Estado y lo ha hecho con este presidente y con todos los anteriores. Ha anulado decretos, los ha suspendido provisionalmente. Ha hecho cuanto tiene que hacer precisamente para ejercer el control del poder del Estado, del poder del Ejecutivo y defender a la ciudadanía”, señaló.

Adicionalmente, consideró positivo el punto de la regulación y aprobación previa que tendrá que hacer la CRC, por medio de una directriz que deberá ser emitida máximo a final del año 2026. “Lo que hace el fallo es concretar a la CRC y ponerle fecha a esa reglamentación que tiene que expedir y que ha anunciado que iría a expedir”.

