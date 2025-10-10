El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Es amenaza contra libertad de prensa”: FLIP por carta de CRC que pide acceso a información de medios

Hay polémica por una carta que envió la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación en la que pide acceder a información de consejos editoriales.

Para hablar sobre el tema, Sofía Jaramillo, directora de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), pasó por los micrófonos de La W.

“Vemos esta carta con enorme preocupación. Pedir información interna sobre como se toman las decisiones editoriales de los medios no solo es una extralimitación de funciones sino una amenaza grave a la libertad de prensa”, aseguró.

Asimismo, mencionó que es decisión de cada medio cómo responder al respecto, pero sí podría calificarse como una forma de censura.

“Esta carta sí puede considerarse como una forma de censura indirecta. Entendemos que la Comisión puede analizar el pluralismo informativo, pero pedir estos documentos internos, tan sensibles con la información privada, puede afectar la independencia de los medios”, comentó.

¿Qué acciones tomará la FLIP frente a esta carta de la CRC?

Finalmente, la directora de la FLIP destacó que harían llegar una carta a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

“Haremos preguntas sobre el alcance de esta carta, para que aclaren qué es lo que pueden o no pueden hacer los medios. En su comunicación hay preguntas que están fuera del ordenamiento legal, como el tener que revisar las actas de los comités editoriales. Esto es problemático porque puede causar censura en las salas de redacción”, concluyó.

ACTUALIZACIÓN

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) decidió retractarse por la carta en la que pedía información a los medios y aseguró que enviará un nuevo documento, en el que busca aclarar que no vulnerará temas como el derecho a la reserva de la fuente.

Escuche la entrevista completa en La W:

