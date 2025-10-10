La W RadioLa W Radio

“Es un intento de censura”: Hollman Morris por carta de CRC que pide acceso a información de medios

Hollman Morris, director de RTVC, se refirió en La W a la carta enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios en la que pide acceso a información de consejos editoriales.

Hollman Morris | Foto: Colprensa

Escuche la entrevista completa en La W:

