Esposa de Armando Benedetti aparece como titular de una deuda millonaria con Euclides Torres

En los últimos días el ministro Armando Benedetti está presentando una serie por capítulos en Instagram donde intenta demostrar que un reloj Patek Philippe que llevaba puesto es falso. Si fuera el auténtico costaría 170.000 dólares, más de 600 millones de pesos.

Con el mismo empeño que otros le ponen a que la gente crea que sus réplicas baratas de artículos de marca son auténticas, el ministro del interior intenta probar, a toda costa, que su reloj es “chimbo” como dice él.

El episodio ha despertado reacciones graciosas en las redes sociales por las insistentes justificaciones.

El señor ministro por ejemplo ha dicho que el reloj “chimbo” se lo trajo algún amigo de Turquía. Alguien en redes sociales, haciendo gala de fino humor, preguntó que si se lo había traído el Turco Hilsaca.

En fin, el ministro está convenciéndonos que dentro de las adicciones que dejó atrás está también la del lujo.

En esas andaba cuando el abogado Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorupción, empezó a investigar un tema para su columna en la Revista Cambio.

En el año 2021 en diligencia de indagatoria rendida ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el ahora ministro Armando Benedetti, admitió que recibió un préstamo de 3.600 millones de pesos del contratista Euclides Torres para comprar una lujosa casa en Pradomar, en Puerto Colombia:

“La idea del negocio era comprar la casa en Prado Mar, pedirle plata para pisar el negocio, para que no se me fuera, y al mismo tiempo, con esa plata del apartamento, comprar la casa en Prado Mar en Puerto Colombia. Pero ninguna de las dos cosas sale. Yo no puedo vender el apartamento, quedo con el, con el préstamo que me hacen y créanme, lo que les voy a decir no es mentira, yo estoy en la quiebra total, porque si yo debía una plata a esa casa, iba a vender esto, no pude vender. Yo me quedé en el peor de los mundos: Tengo casa, pero no tengo casa, tengo apartamento, no tengo apartamento, tengo deuda, pero no lo tengo y yo estoy completamente en la quiebra”.

Lo más importante la identidad del acreedor de Armando Benedetti. Se trata nada menos que de Euclides Torres, su mecenas político y contratista del estado. En la misma diligencia de indagatoria, le preguntan a Benedetti que si le ha pagado algo de la deuda a Euclides Torres. A lo cual responde:

“No, señora. No he podido porque yo debo, por ejemplo, usted me dice en arriendo en Barranquilla debo como cuatro meses, tengo como 3, 3, 3 meses, porque yo he podido pagar uno, pero yo le puedo hacer efecto, pero le recuerdo que es un amigo entrañable de hace diez años, de que es padrino de mi hija, de un sobrino y que tengo una relación fraternal con él. Yo le pedí, si no estoy mal el lunes de esta semana, de esta semana, a ver si él podía venir a declarar antes que yo, pero igual ojalá su señoría lo llama declarar para el tema que tiene que ver esto”.

Lo que llamó la atención del abogado Camilo Enciso es que la deuda de 3600 millones, no aparece en las declaraciones de patrimonio y conflicto de interés que Benedetti ha registrado desde 2022 hasta la fecha. No hay rastro de la obligación que él reconoció como contraída con dos empresas de Euclides Torres en su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

Por esa razón le escribí ayer al ministro Benedetti quien me respondió: “No tengo que declararlo porque el préstamo no fue hecho a mí”.

Me dijo que el préstamo fue hecho no a él, sino a su esposa Adelina Guerrero, quien lo declaró. Cuando le pedí copia de la declaración de ella. Me mandó la declaración del año 2023 que realmente fue radicada en enero de este año, 2025.

Allí aparece que doña Adelina debe 3.729 millones de pesos y que sus ingresos en todo el año fueron de 300.000 pesos. Es decir que promediando recibió 25.000 pesos mensuales. Tiene que ser muy amigo uno de Euclides Torres para que le preste 3.600 millones si apenas gana al mes lo que valen 8 pasajes de Transmilenio.

El ministro Benedetti me dijo que la deuda de su esposa con el megacontratista no le generaba conflicto de interés a él y que por consiguiente no tenía que declararla.

La columna de Camilo Enciso resalta que Armando Benedetti nombró como viceministro del interior a Jaime Berdugo, quien era gerente de una de las empresas de Euclides Torres.

El Fondo de Energías No Convencionales, Fenoge, le entregó un contrato por 95.000 millones de pesos a una Unión Temporal de la que hace parte Euclides Torres.

A ver les repito la jugada en cámara lenta: El viceministro de Benedetti, antes de serlo era un empleado de Euclides Torres, su prestamista. El mismo Euclides que recibió, a través de una unión temporal, un contrato por 95.000 millones de pesos con el gobierno del presidente Gustavo Petro, contrato firmado por el hoy viceministro Berdugo.

A esta hora le decimos buenos días al abogado Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción, y autor de la columna de Cambio que hará estas revelaciones:

Gracias, al abogado Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción y columnista de Cambio, por esta historia sobre Euclides Torres. El hombre que hizo posible la gigantesca tarima en forma de P en Barranquilla. P de Petro y P de plata.

Armando Benedetti, quien fue ferveroso uribista y uno de los mayores impulsores del fallido referendo para que Álvaro Uribe tuviera un tercer período presidencial, ahora se muestra como el más devoto partidario de Petro y asegura que a diferencia de sus antecesores solo trabaja por los pobres, y no por los ricos.