Este premio es el golpe más duro al régimen de Maduro: Magalli Meda tras Nobel a María Corina Machado

Magalli Meda, líder opositora venezolana que en 2024 fue jefa del Comando Nacional de la campaña “Con Venezuela” para María Corina Machado, pasó por los micrófonos de La W para hablar del Premio Nobel de Paz que recibió Machado y cómo representa un “golpe” al “régimen” de Nicolás Maduro.

“Estamos super impactados, era una cosa que no nos esperábamos para nada. María Corina lleva en la clandestinidad, decidió permanecer en el país y optó por llevar la lucha así. Su vida está en riesgo y hoy recibió un espaldarazo”, afirmó.

De esta manera, aseguró que el Nobel para Machado es “el golpe más fuerte y real que recibió el régimen terrorista de Maduro, le da en el alma porque construye mucha fuera en el país (…). Da en el corazón a un sistema criminal”

¿Oposición venezolana está dividida?

Para Meda, la oposición nunca ha estado “tan articulada” como en la actualidad, más tras el reconocimiento de María Corina Machado, algo que llamó como el “renacer de una nación”.

“Este es un reconocimiento de una lucha que se ha hecho con la gente”, indicó.

Asimismo, recordó que ella terminó “secuestrada” en una embajada porque la orden del régimen Maduro era apresarla a ella y a todo el equipo de María Corina Machado. “Sin embargo, arrasamos en las elecciones”.

“Hay un solo triunfo. El régimen nunca mostró nada porque perdieron de manera abrumadora”, dijo.

Por otro lado, mencionó que el Nobel de Paz da un impulso nuevo a la lucha de la oposición venezolana, aunque afirmó que “la paz también se logra a través de la fuerza”.

“Tenemos que trabajar para que la pesadilla termine para 30 millones de venezolanos, que termine para siempre esta historia de terror”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: