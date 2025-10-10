El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Helicópteros MI-17 deben ir a EE.UU. a mantenimiento pero hay limitaciones por ser rusos: Contraloría

La contralora delegada del sector defensa, Doris Pizarro, habló en La W sobre las irregularidades que se han encontrado con el contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17, que tienen en riesgo 13 millones de dólares del Estado.

Este fue un contrato firmado en diciembre del año pasado por 32 millones de pesos, en el cual se hizo un pago anticipado de 16 millones de dólares. El contrato finaliza el 15 de noviembre de este año.

“Nosotros evidenciamos que había una alta posibilidad de que esos recursos, sobre todo los del anticipo, no se hubiesen hecho con el cuidado que se requiere para ese tipo de contratos y que posiblemente esos recursos se iban a a a perder”, afirmó.

A ello agregó que “el contrato va encaminado a seis helicópteros, tres de ellos que son los de extensión, que es el segundo anexo que efectivamente está cumplido, pero el primero que es el overhaul, que es es un mantenimiento mucho más profundo, ese es el que no han podido ellos sacar adelante porque esas aeronaves se las tienen que llevar para Destin, Estados Unidos, a hacerles el mantenimiento que dice el el anexo número uno”.

Así que, para la funcionaria la dificultad que hay es el transporte de las aeronaves.

“Las aeronaves rusas tienen limitaciones para poder ingresar a los Estados Unidos”, afirmó.

Entre tanto, otra de las preocupaciones que tienen es que esto afecta al Ejército, impacta en la ejecución, no solamente del objeto contractual, sino en su capacidad logística y técnica para poder transportar a sus tropas.

“Es decir, al no tener la capacidad total de los helicópteros tienen que recurrir a otros medios y a otros helicópteros”, agregó.

Los 9.500 millones perdidos en municipios y explosivos vencidos

Entre tanto, Pizarro también se refirió a la auditoría en la que revelaron que el Ejército dejó perder más de 9.500 millones de pesos en municiones y explosivos.

“Se evaluó el ingreso, egreso y suministro y control de materiales de guerra y se detectó que había vencimiento de municiones por el valor de 2.327 millones y vencimiento de municiones de granada también por 7.268 millones. Es decir, nosotros hicimos y encontramos dentro de ese seguimiento permanente que había material de guerra que ya superó su vida útil”, remató.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause Helicópteros MI-17 deben ir a EE.UU. a mantenimiento pero hay limitaciones por ser rusos: Contraloría 11:55 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo