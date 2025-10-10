El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Intento de censura? La CRC busca acceder a información de consejos editoriales de los medios

Hay polémica por una carta que envió la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación en la que pide acceder a información de consejos editoriales.

Esto dice la carta de la CRC a los medios de comunicación:

La Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, ejerce funciones de inspección, vigilancia y control que la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, le otorgó en relación con los contenidos audiovisuales. Con fundamento en ello y en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política, 2 de la Ley 182 de 1995 y 10 de la Ley 680 de 2001,

En virtud de lo anterior, de manera atenta, solicitamos la siguiente información:

Políticas editoriales y acciones preventivas: informe cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplica el medio para garantizar que la información difundida en espacios periodísticos y noticiosos cumplan de manera simultanea, con los siguientes criterios:

Imparcialidad: medidas para evitar sesgos o favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos en la cobertura informativa.

Objetividad: procedimientos para asegurar la separación entre hechos y opiniones, así como la inclusión de diversas fuentes que permitan un análisis equilibrado.

Veracidad: mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de calidad de la información antes de su emisión. Adicionalmente, señale si se han adelantado actividades de capacitación para el personal, mecanismos de autorregulación, designación de veedores internos o externos, o cualquier otra acción preventiva que fortalezca el cumplimiento.

Documentos internos vigentes: manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales vigentes que orientan la producción y emisión de contenidos informativos. Procesos de decision editorial: describa cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques. Anexe soportes documentales de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de estas decisiones. Separación de información, opinión y publicidad: informe las medidas implementadas por el operador para garantizar la diferenciación entre información, opinión y publicidad en su programación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 680 de 2001.

El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley.