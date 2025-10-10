El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Niños en Gaza podrán recuperarse de desnutrición tras acuerdo entre Israel y Hamás?

La W conversó con Jean Raphael Poitou, responsable de incidencia en Oriente Medio de Acción contra el Hambre, a propósito de la recuperación de miles de niños en la Franja de Gaza luego de que Israel y Hamás aceptaran el plan de Donald Trump.

Poitou calificó la situación de la población en Gaza como la del “infierno en la tierra”.

¿Cuánto tiempo tomará para recuperar alimentariamente a los niños en Medio Oriente?

Aseguró que ya están disponibles las formas para iniciar la recuperación de todos los niños y niñas en Gaza, aunque para eso necesitan tener acceso a “toda la población y poder enviar camiones con comida terapéutica”.

Sin embargo, expresó que tienen muchas dudas sobre cómo será el proceso para que puedan entrar tanto los camiones como el personal humano a la Franja de Gaza.

“Quedan muchas incógnitas de si podremos desplazarnos, si el Gobierno de Israel dejará enviar los cambiones. Hay tantas incógnitas, pero sí existe la manera para solucionar esto ya”, expresó.

Asimismo, comentó que un niño menor de 5 años en Gaza tendrá secuelas por la desnutrición, pero podrá recuperarse con el tratamiento adecuado. No obstante, los mayores de esa edad “tendrán secuelas de por vida”.

