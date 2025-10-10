“Nos acostumbramos a que se gobierne de espaldas”: Pacto Histórico rechaza limitación a alocuciones

“El presidente se tiene que someter a derecho”: exmagistrado Germán Bula sobre alocuciones de Petro

El representante del Pacto Histórico, Pedro Suárez, rechazó en los micrófonos de La W la decisión del Consejo de Estado que busca limitar las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro.

Entre las medidas están, por ejemplo, que las alocuciones deberán responder a una justificación o razón suficiente, y la solicitud tendrá que corresponder a circunstancias urgentes y no podrá ser por tiempos irrazonables o extensivos.

Al respecto, Pedro Suárez aseguró: “Cualquier limitación a la libertad que tiene el presidente de la República a expresarse ante la ciudadanía, a demostrar sus acciones y a demostrarle al pueblo colombiano qué es lo que está haciendo el Gobierno, entorpece la labor del Ejecutivo”, dijo.

Lea también: Consejo de Estado declara que el presidente Petro ha usado indebidamente la alocución presidencial

Y aunque reconoció que el jefe de Estado debe acatar el fallo, dijo que el Consejo de Estado no puede imponer restricciones: “El presidente tiene ahora mismo que acatar la decisión del Consejo de Estado, pero no puedo estar de acuerdo en que un ente jurisdiccional tenga la facultad de imponer limitaciones a los pronunciamientos de un presidente que no está haciendo otra cosa que actuar de cara al pueblo colombiano”.

Igualmente, insistió en que las alocuciones son un ejercicio democrático y no constituyen un abuso de poder: “Los poderes públicos tienen controles mutuos, pero me parece que el presidente no está realizando acciones por fuera del marco legal y constitucional. Considero, al igual que el señor presidente, que sus alocuciones son necesarias, son válidas y son necesarias para garantizar principios democráticos”.

Y agregó: “Históricamente nos hemos acostumbrado a que se gobierne de espaldas al pueblo colombiano, a que el país no se entere de qué sucede y cómo sucede. Por ahí es por donde pulula precisamente la corrupción. El Gobierno lo que está haciendo es garantizar transparencia en su actuar a través de las alocuciones del presidente y de sus ministros”.

