Shakira y Grupo Niche se unen en concierto histórico: ¿Qué sorpresas traerá? Esto son los detalles

Álex Flórez, integrante del Grupo Niche, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el concierto que la agrupación dará junto a Shakira este 25 de octubre, revelando detalles de esta colaboración histórica en la escena musical colombiana. “Nos propusieron hacer parte de este acontecimiento”

El cantante de la agrupación dijo que esta noticia “realmente nos llenó el corazón” cuando el equipo de la cantante barranquillera se contactó con ellos para hacerlos parte de este evento y que es un gran orgullo para ellos también pues está seguro de que “no hay un lugar en el mundo donde no se haya pronunciado el nombre de Shakira”.

Dio detalles también de que el espectáculo va a tener momentos especiales “va a ser un show lleno de mucha música, recorriendo los 40 años de trayectoria musical, van a haber sorpresas y momentos emotivos”, contó también que este va ser una presentación completa de la agrupación pues comentó que tendrán “un buen espacio de tiempo para desarrollar un show completo” pero que tendrá a los matices que el concierto de Shakira amerita.

