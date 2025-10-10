Tengo esperanza, pero no se puede tener confianza absoluta en el acuerdo: experto sobre paz en Gaza

Chris Sidoti, jurista australiano que integra la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el acuerdo de paz para Gaza que ya entró en vigor.

“Todavía se tiene que ver con cautela, tengo esperanza, pero por lo que ha pasado en estos dos años nadie puede tener la confianza absoluta”, dijo.

Asimismo, se refirió a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, asegurando que las Naciones Unidas tienen un plan de distribución de comida bastante detallado.

“Las Naciones Unidas tienen un plan, siempre lo han tenido, para distribuir comida, restablecer el servicio de salud en los hospitales y que los niños puedan volver a los colegios, pero el obstáculo son las autoridades israelíes que tienen que levantar el bloqueo “, dijo.

Aunque dijo que no está claro quién es el responsable de costear la construcción de Gaza, pero “por la ley sería Israel, porque fue el que destruyó la Franja de Gaza y los lleva bombardeando durante estos dos años”.