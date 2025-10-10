El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Un reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano”: Juan Guaidó por Nobel a María Corina Machado

Juan Guaidó, líder opositor y quien fue presidente interino de Venezuela, conversó en la mañana de este viernes con La W luego de que le fuera otorgado el Premio Nobel de Paz a María Corina Machado.

“María Corina Machado es una mujer firme en búsqueda de una solución (para Venezuela). Este premio es, sin duda, un reconocimiento a la lucha del pueblo de Venezuela”, dijo.

Mencionó también que el Nobel de Paz es uno de los reconocimientos más importantes en el mundo, por lo que Latinoamérica debe sentirse honrada, así como pasó con el de Gabriel García Márquez o Rigoberta Manchú.

Asimismo, recordó las palabras Kristian Berg Harpviken, secretario de Comité Noruego del Instituto Nobel y quien le entregó el Nobel.

“La necesidad de una democracia para una paz duradera. Se tiene que acabar la impunidad y esto debe evitar el negacionismo de lo que pasa en Venezuela sobre el Cartel de los Soles, la amenaza que representa Maduro en la región.

¿Trump mereció el Premio Nobel de Paz?

Para Guaidó es claro que en el 2026 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, merece el Premio Nobel de Paz por sus gestiones, no solo para la pacificación en Medio Oriente, sino también por su trabajo contra lo que llamó “dictadura de Maduro”.

“El año que viene, estoy seguro y luego de las gestiones en Gaza y de enfrentar a una dictadura como la de Maduro, es fundamental ese reconocimiento (a Trump). Es justo”, afirmó.

Finalmente, el líder opositor afirmó que Nicolás Maduro no solo tiene una deuda con el pueblo venezolano, sino con toda la región, pues genera inestabilidad.

Reviva la entrevista completa aquí: