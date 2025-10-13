Así es ‘Diia IA’, la aplicación que facilita 230 trámites públicos en Ucrania

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es ‘Diia IA’, la aplicación que facilita 230 tramites públicos en Ucrania

Este lunes, 13 de octubre, Valeriya Koval, viceministra de transformación digital para el desarrollo del ecosistema de servicios personalizados digitales y offline de Ucrania, pasó por los micrófonos de La W Radio y dio detalles del programa ‘Diia AI’.

De acuerdo con Koval, ‘Diia AI’ es un sistema que se usa con frecuencia en Ucrania, puesto que, se puede descargar gratis en el celular.

Lea también: Trump aseguró que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles a Kiev

Dentro de los 230 trámites públicos que se pueden hacer en la app, el más importante es ver si hay fuerzas enemigas cerca de ellos.

“Actualmente, cuenta con más de 23.000.000 de usuarios”, afirmó.

Sistema de ciberseguridad

Según comentó, la ciberseguridad es una de las prioridades para ellos, pues saben de la amenaza rusa con los hackeos.

“El ministro de Seguridad ucraniano afirmó que esto es lo más importante para él. Se han hecho diferentes pruebas a la app y estas concluyen que no hay riego de hackeos”, dijo.

¿Se eliminaron puestos de trabajo?

Finalmente, Valeriya Koval mencionó que sí se han reducido los puestos de trabajo, en el área que ahora hace por completo la aplicación; sin embargo, aseguró que se han abierto puertas en otros sectores.

Escuche la entrevista completa aquí: