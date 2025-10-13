El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Asocapitales respondió a Petro por misión internacional de DD.HH. en Medellín: “se quiere generar ruido”

El presidente Gustavo Petro anunció su intención de promover una misión internacional de derechos humanos en Medellín luego de lo sucedido en las marchas por Palestina.

Es por esto por lo que el director de Asocapitales, Andrés Santamaría, pasó por los micrófonos de La W Radio y rechazó lo propuesto por él presiente.

De acuerdo con Santamaría, los alcaldes y las ciudades tienen autonomía de mantener el orden público y tomar decisiones judiciales. “Las autoridades de Medellín tomaron la decisión de minimizar los riesgos”.

Asimismo, el director recalcó que si existiera un caso de extralimitación por parte de un funcionario, los encargados de definirlo son las autoridades competentes.

“Medellín tiene autoridades fuertes”, señaló.

¿Qué mecanismos internos se están implementando?

El director de Asocapitales explicó que Medellín abrió una indagación sobre lo ocurrido, al igual que en la Personería.

“Se han visto hechos de vulneración y extralimitación mucho más graves y nunca se había pedido una comisión internacional”, dijo.

Por otra parte, Santamaría aseguró que es “improcedente e irregular” la intención de sugerir una intervención internacional sin haber agotado las vías internas.

“Creemos que esta comisión tiene la intención de generar ruido y es un ejercicio más político”, afirmó.

Finalmente, reiteró que los bienes públicos y privados deben ser protegidos por las autoridades locales.

Escuche la entrevista completa:

