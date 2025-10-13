¿Cuántos camiones de ayuda humanitaria se necesitan en Gaza? Habló el portavoz de la UNRWA
Jonathan Fowler, portavoz de la UNWRA, estuvo en los micrófonos de La W Radio y explicó la situación humanitaria en Gaza.
11:01
Camiones con ayuda humanitaria entran en Gaza. Foto: Ahmed Sayed/Anadolu via Getty Images.
Este lunes, 13 de octubre, Jonathan Fowler, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jordania, habló con La W Radio sobre la situación que se vive en Gaza y aseguró que la ayuda actual “no es suficiente para todas las personas que la necesitan”.
De acuerdo con Fowler, las Naciones Unidas no participaron en las negociaciones de la ayuda humanitaria en Egipto y qué gran parte de los suministros “se encuentran almacenados” en ese país.
“Es un problema que tiene que resolver el Gobierno de Israel. No es fácil llevar la ayuda a todas esas áreas debido a la destrucción. Hay más de 12.000 personas trabajando en Gaza, quienes entregan comida, agua y educación a los niños, pero no se las están poniendo fácil”, dijo.
Ayuda almacenada y dificultades logísticas
El portavoz aseguró que, aunque hay camiones listos para ingresar a Gaza, muchos permanecen detenidos en Jordania y Egipto.“Tenemos alimentos suficientes para alimentar a una familia de Gaza durante dos semanas”
¿Cuántos camiones se necesitan?
De acuerdo con Fowler, se requerirían al menos 600 camiones para cubrir las necesidades de los dos millones de habitantes de la Franja de Gaza.
Escuche la entrevista completa:
