Debate: ¿Será aprobada la reforma a la salud o se hundirá de nuevo en el Congreso?

Los congresistas Omar Restrepo, senador del Partido Comunes, y Andrés Forero, representante del Centro Democrático, debatieron en los micrófonos de La W a propósito de la reanudación del debate de la reforma a la salud en el Congreso de la República.

Para Restrepo, el proyecto de reforma a la salud se ha debatido y ha tenido “suficiente socialización ante la opinión pública y debate”. Incluso, mencionó que, “hasta el momento, el Centro Democrático no tierne los votos para archivar la reforma a la salud”.

Respondió a los señalamientos de que el país no tiene confianza en la reforma a la salud y cómo se garantizará que el nuevo sistema de salud que pretende el Gobierno pueda funcionar.

“Lo que está en crisis es el modelo, el sistema en su conjunto. Hay una serie de deudas que no garantizan la transparencia en el manejo de los recursos”, recordó.

¿Qué responden desde la oposición?

El representante Andrés Forero aseguró que el proyecto de reforma a la salud “debe hundirse” porque no se puede arreglar.

“Le presentaron el mismo texto al Senado, pero reducido, el mismo que ya se archivó en el 2024 (…). Tenemos dos experiencias que nos muestran lo que sucederá: el sistema de salud de los maestros, que ha sido un completo desastre, y la situación de los afiliados a EPS intervenidas”, indicó.

Ante esta situación, señaló que el Gobierno “está consciente que lo tiene difícil en la Comisión Séptima del Senado”.

“Este no es un tema en el que el Gobierno tenga las de ganar, saben que terminan perdiendo”, sostuvo.