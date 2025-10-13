El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El presidente no nos ha dado la cara”: madre de uno de los colombianos detenidos en Venezuela

El pasado sábado, 11 de octubre, familiares de los 38 colombianos detenidos en cárceles de Venezuela realizaron una protesta en el puente internacional Simón Bolívar, frontera entre ambos países.

Los manifestantes exigieron a los gobiernos de Colombia y Venezuela la liberación de sus seres queridos, quienes permanecen privados de la libertad sin un proceso claro ni una fecha de salida definida.

Es por eso por lo que Dolly García, madre de uno de los detenidos, habló en La W y entregó más detalles de la situación de los connacionales en Venezuela.

“Pedimos la liberación ya de nuestro hijo. El presidente no se ha manifestado, no nos ha dado la cara. Llevamos un año rogándole para que nos ayude”, expresó Dolly García, madre de Iván Colmenares.

Según García, uno de los detenidos que logró salir recientemente relató las difíciles condiciones que enfrentan: “Dijo que están mal psicológicamente y que él está con depresivos”.

Así mismo, aseguró que su hijo, de 34 años, es inocente. “Mi hijo nunca ha agarrado un arma, ni siquiera ha ido al Ejército. Pueden investigarlo, él era abogado y no ha pertenecido a ningún grupo. Todos los colombianos que llegan allá son tildados de mercenarios o de pertenecer a grupos armados”.

Fechas de una posible liberación

De acuerdo con Dolly García, no les han dado ninguna fecha sobre una posible liberación.“En la reunión de ayer con el viceministro se comprometió a gestionarnos un encuentro con Presidencia y Cancillería, además de brindarnos ayuda humanitaria”, añadió.

