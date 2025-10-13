“El vapeador no es menos dañino que un tabaco tradicional”: consultor de la OPS explicó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El vapeador no es menos menos dañino que un tabaco tradicional”: consultor de la OPS explicó

El consultor internacional de enfermedades no transmisibles y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Juan Arturo Sabines, habló para los micrófonos de La W Radio sobre el consumo de vapeadores en los menores de edad.

Sabines aseguró que el informe de la OMS ha anunciado que ya se venía contemplando en varios sectores de la salud: el incremento en el consumo de vapeadores en los menores. Lo que genera gran preocupación, puesto que afecta a los más jóvenes.

¿Cuáles son las principales razones por el aumento en el consumo de vapeadores?

El consultor explicó que este incremento en el uso de vapeadores en menores de edad se debe a los siguientes factores:

Este producto cuenta con variedad de sabores (más de 16.000) y aromas que se adicionan, por lo que les ofrece a los más jóvenes gigantescas opciones para “engancharlos”.

Sus llamativos empaques: esto hace que cada vez más se asemejen a productos de consumo ordinario, lo normaliza su consumo.

esto hace que cada vez más se asemejen a productos de consumo ordinario, lo normaliza su consumo. Bajos precios: esto hace que sean asequibles a menores de edad.

Efectos negativos del consumo de vapeadores

“Existe una falsa percepción de que los vapeadores son menos dañinos que el tabaco tradicional, pero no es así”, aseguró Sabines. Y es que estos cigarrillos electrónicos generan consecuencias graves para el cuerpo, como por ejemplo:

Duplica el riesgo de un paro cardiaco por el consumo cotidiano

por el consumo cotidiano Afecta a la capacidad pulmonar, pues los pulmones están diseñados para intercambiar oxígeno con dióxido de carbono, no con aerosoles compuestos por sustancias químicas.

¿Qué países tienen buenas prácticas con el uso de cigarros electrónicos?

El consultor afirmó que en la región hay dos países que han logrado reducir el consumo de tabaco: Panamá y Uruguay, esto a través de una apropiada implementación de medidas preventivas.

Escuche la entrevista completa aquí:

