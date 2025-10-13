Liberación de rehenes en Gaza y Huda Emad Hegazi, corresponsal de La W. Fotos: (Photo by Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu via Getty Images) / @hudaemad_98

La atmósfera es de alegría: Huda, corresponsal de W en Gaza, por liberación de detenidos por Israel

En medio del intercambio entre rehenes de Hamás y capturados palestinos por Israel, la corresponsal de La W en Gaza, Huda Emad Hegazi, aseguró que el ambiente de la población gazatí en el hospital Nasser es de alegría ante la espera de que lleguen los palestinos capturados por Israel.

“Estamos hablando de 2000 encarcelados palestinos que serán liberados en las próximas horas. Vendrán acá y luego serán liberados (…). La atmósfera que se vive es de alegría y satisfacción, que al fin se haya producido la liberación”, indicó.

Regreso de la población a Gaza

Huda explicó que han regresado alrededor de 500.000 personas, mucha menos personas de las que se tenía previsto. Explicó que esto se debe a que la ciudad quedó totalmente destruida.

“Se necesita tiempo hasta que se restaure todo y eso hace que la gente no pueda volver al norte”, mencionó.

Asimismo, mencionó que se espera que se dé inicio a la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza: “se prevé que entren entre 400 y 600 camiones” al día.

¿Cuándo Hamás entregaría los cuerpos de rehenes?

“Lo que se pidió es que se debía entregar a todos los rehenes en 72 horas, pero debido a la dificultad, se llegó al acuerdo de que se liberara a los que estaban con vida. Se ha coordinado que hoy (13 de octubre) se liberara a cuatro cadáveres israelíes”, concluyó.