MinTransporte y ANI anuncian cambios de horarios de movilidad en la vía al Llano: Así será el paso

De acuerdo con lo informado por el Puesto de Mando Unificado de Movilidad que adelanta el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, junto con los gremios del sector transporte y autoridades locales y el concesionario COVIANDINA, la medida de movilidad se manejará a partir de las 00:00 horas del martes 14 de octubre, priorizando el paso de los vehículos sentido Villavicencio - Bogotá.

De igual forma, se informó por parte de las autoridades de tránsito y transporte que, de ser necesaria la evacuación de vehículos en alguno de los dos sentidos de circulación, se permitirá su paso, por tiempos controlados, buscando siempre mantener una cola por sentido inferior a los 5 kilómetros.

¿Cuáles son los nuevos horarios de movilidad en la vía al Llano?

Los ajustes definidos por el PMU contemplan las siguientes medidas:

A partir de las 12:00 de la medianoche hasta las 12:00 del mediodía se tendrá restricción de carga total en ambos sentidos.

El reversible, sentido Villavicencio - Bogotá, inicia con cierre a la 1:00 de la tarde en el semáforo del UVAL, se dará tráfico preferente Bogotá - Villavicencio a partir de esa hora para para que pasen los vehículos por el Kilómetro 18 +600 a las 3 de la tarde o antes, si es posible.

Una vez pase el último vehículo, bajando por ese sector (patrulla DITRA), se dará paso únicamente en el sentido Villavicencio - Bogotá. Se espera que hacia las 5:00 de la tarde todo el tráfico esté en ascenso desde Villavicencio.

El tráfico subiendo se mantendrá en el k18+600 hasta las 12:00 del mediodía o antes, si las condiciones de tráfico así lo permiten.

A las 00:00 horas del martes 14, se dará tráfico Bogotá - Villavicencio por el Kilómetro 18+600 en forma preferente, para evacuar todos los vehículos que quedaron desde el horario de cierre en el UVAL.

Se continuará con la medida tipo semáforo en el Kilómetro 18, dando paso hasta 400 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá y 300 vehículos sentido Bogotá - Villavicencio, sin embargo, la priorización de paso será dinámica dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.