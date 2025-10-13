No durará uno o dos años: Stuart Eizenstat sobre la reconstrucción de Gaza tras acuerdo Israel-Hamás

Este lunes, 13 de octubre, Stuart Eizenstat, diplomático estadounidense con una amplia trayectoria en el servicio público a lo largo de seis administraciones, pasó por los micrófonos de La W Radio y comentó los desafíos que enfrentará el mundo tras el conflicto en Gaza.

El mayor reto tras el conflicto

De acuerdo con el diplomático, se “viene la parte más difícil, que es tener un gobierno palestino sin Hamás y quitarles las armas. Eso requerirá mucha paciencia del presidente Trump y de todos los involucrados para que se complete de manera exitosa”, explicó Eizenstat.

Asimismo, Eizestat aseguró que será un esfuerzo conjunto de varios países y que “es obligación que Hamás esté de acuerdo con las reglas establecidas en el acuerdo; si no las siguen, Israel podrá tomar otras medidas para combatirlos”.

¿Cómo fueron las negociaciones?

Por otra parte, Stuart Eizenstat afirmó que estas conversaciones fueron únicas, puesto que Israel y Hamás nunca se reunieron en un mismo cuarto para negociar

“Se tuvo que negociar indirectamente con un grupo terrorista”, mencionó.

Además, resaltó el apoyo internacional recibido: “Israel y Estados Unidos contaron con el respaldo de varios países del mundo durante todo el proceso”.

La reconstrucción de Gaza

En cuanto al futuro de la Franja de Gaza, el diplomático estadounidense comparó la situación con la que se vivió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.“La única experiencia parecida fue cuando Estados Unidos ayudó a reconstruir parte de Europa. Ahora no será posible ejecutar un plan inmediato, seguramente se tomarán donaciones de distintos países. No durará uno o dos años, será un proceso largo que se verá con el día a día”, concluyó.

Escuche la entrevista completa: