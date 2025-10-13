El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No se va a perder un solo peso”: MinDefensa sobre contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pasó por los micrófonos de La W Radio y habló sobre los avances en el caso de los helicópteros MI-17 y la situación actual de los guardianes del Inpec.

Sánchez aseguró que “No se va a perder un solo peso” pues actualmente se adelanta un proceso sancionatorio contra el contratista.

Asimismo, mencionó que “a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos por la guerra entre Rusia y Ucrania, nos vimos obligados a buscar nuevas empresas para el mantenimiento de los helicópteros”, explicó.

El ministro señaló que durante la ejecución del contrato, el supervisor advirtió posibles incumplimientos, pero reafirmó que “el país cumplió con el pago y se espera que la empresa también lo haga”.

Operación Perseo

El ministro Pedro Sánchez destacó que la Operación Perseo, luego de un año, ha dejado buenos resultados, “hace un año se expulsó a las disidencias de Mordisco de El Plateado.”

Sobre la persecución al Iván Mordisco, aseguró que no es sencillo encontrar a un criminal que se oculta en la selva; sin embargo, recalcó que se le ha afectado a él y a su estructura criminal.

“Las disidencias no tienen futuro, el Estado siempre prevalece”, afirmó.

Situación de los guardianes del Inpec

Por otra parte, Pedro Sánchez confirmó que las amenazas contra los guardianes del Inpec han disminuido, aunque no han desaparecido por completo.

El ministro también anunció la creación de un “mini bloque de búsqueda” para perseguir a los responsables de los ataques contra funcionarios del instituto penitenciario.

En cuanto a alias ‘Popeye Tuluá’, explicó que “cada vez que no se cumplen sus caprichos delictivos, aparece la desinformación acompañada de amenazas de violencia”.

Escuche la entrevista completa aquí: