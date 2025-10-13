El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se acaba con industria de la fabricación de hilos: Analdex por retiro de aranceles a telas y cueros

El presidente de Analdex, Javier Díaz, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de retirar los aranceles a las telas y los cueros.

Díaz explicó que en todo el proceso en la industria de los hilos, los últimos eslabones están buscando que el arancel sea más alto, “pero de ahí para atrás quieren que el arancel sea más bajo”.

Incluso, mencionó que esta decisión llevaría a que empresarios opten por importar los hilos, lo que traería dificultades para la industria en el país.

“En el fondo, lo que se termina es acabando con la industria de fabricación de hilos. Es necesario contar con ellos porque, por ejemplo, en el TLC con estados Unidos hay un requisito: el algodón debe ser producido en Colombia o EE.UU.”, dijo.

“Miremos la estructura arancelaria como un todo y no por eslabón”, añadió.

¿Cuáles serían las implicaciones con EE.UU.?

“Si usted les quita el arancel a los hilos, resulta mejor importarlos que producirlos localmente (…). De lo que se trata es de ver la estructura arancelaria en cadena”, dijo.

Plataformas de comercio chinas en Colombia

El presidente de Analdex afirmó que la solución para que las plataformas chinas de comercio no arruinen a empresarios colombianos está en lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos.

“Se debe reglamentar el tipo de comercio por esas plataformas. Establecer que, si no cumplen origen, deben pagar arancel. Acá entra producto chino como si fuera de Estados Unidos y eso no puede ser”, concluyó.

