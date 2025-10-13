El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el 10 de octubre de 2025. FOTO: Shawn Thew/Getty Images

“Trump estaba frustrado, era hora para terminar la guerra”: exembajador de EEUU en Arabia Saudita

En diálogo con La W, Michael Ratney, quien se desempeñó como embajador de los Estados Unidos en el Reino de Arabia Saudita, analizó la visita de Donald Trump a Medio Oriente luego de que se liberaran a los rehenes por parte de Hamás y los capturados que tenía Israel.

Para Ratney, Trump viajó hasta esa parte del mundo para recibir el reconocimiento por el acuerdo entre Hamás e Israel.

Asimismo, comentó que el manejo de Trump para alcanzar el acuerdo entre ambas facciones fue bueno.

“Netanyahu ha tenido una presión inusual por parte de Trump, él estaba feliz con seguir con la guerra, pero Trump estaba frustrado y ya era tiempo para terminar la guerra”, afirmó.

¿Cuál es el rol de Egipto para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás?

Para el exembajador Egipto tiene un papel fundamental para asegurar que se mantenga el acuerdo a largo plazo. Mencionó que es un país “central”, pero resaltó que además se necesita un plan para que permanezca la tregua.

Trump anunció que Hamás seguirá con control de Gaza

Ratney expresó que esa fue una idea que le fue planteada a Trump desde muchos países en Medio Oriente, por lo que calificó la decisión como “inteligente”.

“Quitarle a Hamás el control de Palestina no es realista. Es el plan más inteligente y el que se necesita”, finalizó.

Escuche la entrevista completa:

