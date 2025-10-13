“Un error inconcebible”: presidente de Asomedios por polémica carta de CRC a medios de comunicación
Para el presidente de Asomedios, la primera carta de la CRC violaba la libertad de prensa y la reserva de la fuente editorial, por lo que era abiertamente inconstitucional.
Logo Asomedios, CRC e imagende referencia de periodismo. Fotos: X@asomedios y x@CRCCol / Getty Images
Tulio Ángel, presidente de Asomedios, dialogó con La W a propósito de la carta que envió la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación en la que solicitaba información sobre consejos y políticas editoriales, documentos y procesos internos, entre otros.
Ante la retractación que hizo la CRC asegurando que no estaban buscando generar dificultades en el ejercicio de los medios, Ángel expresó que se trató de un reverzaso.
“Fue reversazo radical a raíz de que lo primero que hicieron era abiertamente ilegal e inconstitucional, violaba la libertad de prensa, la reserva de la fuente editorial y la fuente de los periodistas. Me parece un error inconcebible”, dijo.
Señaló que luego aseguraron que era una “simple solicitud” y que la intención no era sancionar. Sin embargo, recordó que “la primera resolución decía que si no se contestaba se atenían a las sanciones de la CRC”.
“Menos mal reversaron”, añadió.
A pesar de que ya hubo una rectificación por parte de la CRC, aun no se ha derogado el primer acto administrativo. Por eso, el presidente de Asomedios insistió en que tiene que anular la medida.
Se preguntó que, si el primer documento era de igual manera opcional, por qué implicaba sanciones. Agregó que luego de la polémica que se generó en el país, “lo convirtieron en una solicitud amable”.
