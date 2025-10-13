El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vía al Llano: así avanzan los trabajos para permitir el paso y mejorar la movilidad

Bogotá

La vía al Llano ya completa un mes de cierre tras el derrumbe. Por eso, La W conversó con la brigadier general Susana Blanco, directora de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.

“Todos los días que se presenta la contingencia se realiza un PMU con autoridades locales, el MinTrasnporte, la ANI y la Policía Nacional para realizar los manejos para mejorar la movilidad”, mencionó.

Asimismo, aseguró que para este lunes festivo se habilitó el reversible que será de Villavicencio hacia Bogotá.

“Lo importante del PMU es que se hace en territorio para poder solucionar las situaciones y que haya una mejor movilidad”, indicó.

¿Cuántos carriles se tendrían para la movilización?

“Se habilitó todo el paso por la vía. Lo que hacemos es habilitar el máximo los carriles para que las personas puedan llegar a su destino”, dijo.

Expresó también que es importante que las personas estén atentas a redes sociales de Tránsito donde se les informará sobre el estado de la vía.