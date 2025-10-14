El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | Petro, ni es líder afuera ni gobierna adentro; el Cauca y más regiones siguen ‘ardiendo’

En lo que va de la administración del cambio en el Gobierno de Gustavo Petro, en la que se hablaba de “la Colombia potencia de vida”, más de 360 líderes sociales han sido asesinados.

También, en este mismo periodo, fue asesinado el candidato Miguel Uribe Turbay, un crimen que marcó la fragilidad de la seguridad política y las pocas garantías para quienes piensan distinto.

Y en la noche del 13 de octubre, en Arauca, un ataque terrorista contra la campaña de Abelardo de la Espriella volvió a encender las alarmas.

Una oposición sin garantías y un territorio que siente el abandono del Estado.

Mientras tanto, el presidente habla de salvar al planeta, de censuras en la ONU y de vetos en El Cairo.

Pero el verdadero vacío no está afuera, está adentro: en la falta de rumbo, en el silencio frente a la violencia, en un país que se le va de las manos. Más de un millón de jóvenes colombianos han dejado el país buscando oportunidades.

El Gobierno celebra que el desempleo baja, pero lo cierto es que baja porque muchos se fueron o se rindieron. El empleo que crece es informal, sin estabilidad ni esperanza.

Y mientras el país pide soluciones, el mandatario insiste en tender puentes con grupos como el ELN y el Clan del Golfo, que no han demostrado voluntad de paz, pero sí capacidad para aprovechar cada diálogo.

Reabrir esas mesas no es reconciliación, es estrategia política con la seguridad de los colombianos como moneda de cambio.

El presidente que alguna vez quiso proyectarse como líder global, hoy parece no serlo en ninguna parte.

Intentó gobernar hacia afuera y terminó sin gobernar adentro. Se quedó sin influencia afuera y sin autoridad dentro.

Y mientras defiende al régimen de Nicolás Maduro y contradice a quienes, como María Corina Machado, luchan por la libertad en Venezuela, aquí los colombianos siguen esperando que mire de nuevo hacia su propio país.

El liderazgo no se mide por los discursos que se dan afuera, sino por los problemas que se resuelven en casa.

