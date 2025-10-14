El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Bloqueos en vía panamericana quitan competitividad al departamento”: Cámara de Comercio de Cauca

La vía Panamericana nuevamente está bloqueada, esta vez a la altura del sector de El Céfiro, tramo que comunica a Popayán con Pasto, donde se movilizan cientos de campesinos que denuncian incumplimientos a los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional.

Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las consecuencias que esto genera para la región.

“En lo que va del año llevamos más de 50 bloqueos tanto al norte como hacia el sur. Nariño reporta pérdidas en transporte de alimento, leche, combustible; en el Cauca se está viendo afectado por el café, el limón de exportación, cacao, futas. Estos bloqueos generan que la gente no quiera invertir en el territorio y que sea la ilegalidad la que esté ganando”, aseguró.

Lea también: MinDefensa ofrece recompensa para identificar a implicados en retén ilegal en vía Panamericana

Asimismo, destacó que, si bien se habla de incumplimientos a acuerdos, en las regiones no los conocen.

“Necesitamos saber cuáles son los compromisos a los que llegan en estos acuerdos de carretera. Esto podría anticiparse si conociéramos los compromisos, podríamos hacer una veeduría, sacar adelante los acuerdos, pero los bloqueos lo que hacen es convertirnos un departamento menos competitivo, que necesita cada vez más tomarse las vías de hecho”, agregó.

Finalmente, invitó al Gobierno a hacer públicos los acuerdos para, de este modo, evitar estas problemáticas de movilidad.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Bloqueos en vía panamericana quitan competitividad al departamento”: Cámara de Comercio de Cauca 03:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí