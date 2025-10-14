Debate: ELN, ‘Pipe Tuluá’ y Tren de Aragua piden pista en la paz total del Gobierno Petro

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de reanudar los diálogos de paz con el ELN reabrió el debate en el Congreso sobre la la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la recta final de su mandato, a menos de 12 meses de que llegue un nuevo inquilino a la Casa de Nariño.

Al respecto, los representantes del Pacto Histórico, Alirio Uribe, y de Cambio Radical, Julio César Triana, debatieron en los micrófonos de La W.

Uribe respaldó la decisión del presidente y aseguró que “los conflictos armados se solucionan a través del diálogo, y eso es lo que se está haciendo a nivel internacional. Los diálogos con el ELN habían avanzado, se suspendieron en enero, y lo que se ha planteado es la intención de volver a hablar. Las llaves de la paz nunca se pueden botar”.

Por su parte, Julio César Triana advirtió que el proceso se enfrenta a “problemas insalvables”, que se han percibido en los múltiples intentos de diálogo con ese grupo: “Los máximos negociadores, Otty Patiño y Pablo Beltrán, no se tienen confianza. Cada vez que uno escucha a Otty Patiño, dice que con el ELN no se va a lograr nada, y del otro lado vemos contradicciones”.

Y puso en duda su voluntad real de paz: “El ELN nunca ha expresado una voluntad real de paz. Sus acciones delincuenciales siguen en todo el territorio, su poder territorial y militar no ha parado de crecer, y además el gobierno Petro tiene un desgaste en materia de resultados”.

La carta de ‘Pipe Tulúa’ al Gobierno

Ambos también hablaron sobre la carta enviada por alias ‘Pipe Tulúa’ a varios ministros del Gobierno, en la que expresó su intención de contribuir a la paz urbana, en especial tras los ataques en las cárceles del país a funcionarios del INPEC.

Alirio Uribe aseguró: “El gobierno tiene una ley de paz total que establece la posibilidad de diálogos sociojurídicos para el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales de alto impacto. Hay que afinar los procedimientos y operar la zanahoria y el garrote frente a estos grupos”.

Triana agregó: “Esta gente ha demostrado no cumplir ningún acuerdo. En 2023 hubo un cese al fuego y el propio gobierno estableció que lo incumplieron en 48 ocasiones. Asesinaron policías, bloquearon vías y fortalecieron la minería ilegal”.

