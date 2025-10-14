Director de DEA tuvo dos reuniones en Colombia: EE.UU. cambiará dinámicas en lucha contra las drogas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Director de DEA tuvo dos reuniones en Colombia: EEUU cambiará dinámicas en lucha contra las drogas

W Radio confirmó que el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Terry Cole, tuvo dos reuniones en Colombia. Una de ellas con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Ese mismo día, Cole también se reunión con el director de la Policía y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Puede leer: Más de dos toneladas de cocaína de las disidencias que salieron del Cauca fueron incautadas

Se debe recordar que Cole vivió en Colombia cuando se desempeñaba como agente en el país.

El jueves, 9 de octubre, mantuvo un segundo encuentro, esta vez con el embajador de Estados Unidos en Colombia, el delegado del Departamento de Justicia de EE.UU., el director de la Dijín y el ministro de Defensa, nuevamente en el despacho de la fiscal general. ¿El tema? Aún reservado.

De esta manera, La W pudo establecer que Estados Unidos comenzará a manejar el tema de la lucha contra las drogas, no solo con operación públicas en aguas internacionales cerca a Venezuela, sino que cambiará el sistema de judicialización. Es decir, se verán cambios en las acciones directas de las agencias que manejan el tema de narcóticos.

Escuche la noticia aquí: