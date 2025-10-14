🔴EN VIVO Marchas de maestros y Fecode HOY en Bogotá: minuto a minuto de las manifestaciones

Este martes, 14 de octubre, <b>los maestros en Bogotá acuden a las </b><a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/08/varias-personas-resultaron-heridas-en-marchas-pro-palestina-en-bogota-hubo-incidente-vial-en-el-centro/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/08/varias-personas-resultaron-heridas-en-marchas-pro-palestina-en-bogota-hubo-incidente-vial-en-el-centro/"><b>calles de la capital colombiana</b></a><b> ante la convocatoria hecha por la Federación Colombiana de Educadores</b> (Fecode) <b>y la Central Unitaria de Trabajadores</b> (CUT). Según informó Fecode, <b>los docentes en Bogotá denuncian sobrecarga laboral y</b><a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/14/sindicalistas-de-boyaca-se-desplazaron-a-bogota-para-participar-en-la-gran-movilizacion/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/14/sindicalistas-de-boyaca-se-desplazaron-a-bogota-para-participar-en-la-gran-movilizacion/"><b> condiciones precarias </b></a><b>en la implementación de la Jornada Única Escolar. </b>Asimismo, manifiestan el apoyo a las reformas sociales del Gobierno Petro. <b>El lugar en el que</b><a href="https://www.wradio.com.co/2025/10/14/policia-acompanara-marchas-de-sindicatos-e-indigenas-en-bogota/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2025/10/14/policia-acompanara-marchas-de-sindicatos-e-indigenas-en-bogota/"><b> iniciarán las movilizaciones </b></a><b>será en frente de la Corte Constitucional a partir de las 10:00 de la mañana.</b>