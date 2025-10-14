Actualidad

🔴EN VIVO Marchas de maestros y Fecode HOY en Bogotá: minuto a minuto de las manifestaciones

Profesores del Distrito salen a marchar en Bogotá este martes, 14 de octubre.

Marchas de maestros. Foto: EFE/ Carlos Ortega

Marchas de maestros. Foto: EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad