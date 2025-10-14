El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este es el corrido de alias ‘El Menor’ o ‘Naín’, cabecilla de Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘El Menor’, es el llamado capo de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en Magdalena y la Guajira.

Hace poco se convirtió en representante de paz de este grupo al margen de la ley, gracias a la Resolución 091 del primero de abril de 2025.

Alias ‘Naín’ aparece en videos y fotos de redes sociales posando con armas y lujos. Además tiene su propio corrido, el cual se ha vuelto famoso. En TikTok, cientos de jóvenes se han grabado cantando la letra en honor al capo.

Pero lo más preocupante es que hay usuario, que suben imágenes con esta canción mientras usan uniformes de las fuerzas militares.

El Ejército se encuentra investigando la situación, y si estos usuarios son miembros activos de la institución o si se trataría de exmilitares que se unieron al grupo criminal.

En las imágenes, algunos uniformados postean un emoticón de un Ninja, imagen con la que se identifican algunos miembros del grupo al margen de la ley.

En TikTok también se observa a supuestos miembros de la policía usando la canción y posteando la frase: “la canción que quiero poner en todos mis estados pero portó este uniforme”.

Foto: Suministrada Ampliar

¿Cuál es el corrido del capo de las Autodefensas de la Sierra?

Esta es la letra del corrido de alias ‘Naín’:

“En La Guajira resuena su palabra y su valor, el pueblo duerme tranquilo cuando patrulla ‘El Menor’. Somos hombres de palabra, la justicia es nuestra voz, quien busque dañar al pueblo se topa con nuestro honor. Aquí andan los Conquistadores, retumba el cañón, se respeta nuestra sombra, se respeta a ‘El Menor’. Es territorio nuestro, no tenemos comparación, mi gente no se raja, firme al pie del cañón”.

La canción además habla de la recompensa que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció por información que diera con el paradero de alias ‘El Menor’.

“Quinientos millones ofreció el ministro, pero la lealtad no se compra con billetes; la Sierra retumba su nombre, el bendito ‘Menor’ es el comandante.”

Pero la canción no es lo único de moda en La Guajira y en Magdalena, al parecer se están comercializando gorras y camisetas en las que se lee “El Menor”.