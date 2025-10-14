El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este proceso de paz no podrá llegar muy lejos: escritor israelí cuestiona la política de su país

Meir Margalit, escritor e historiador israelí, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre su libro ‘El delirio de Israel’, en el que cuestiona la política de su país en Gaza y, en general, la constante persecución del pueblo palestino.

Puede leer: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos setenta mil millones de dólares tras dos años de guerra

También se refirió a la firma de la primera fase del acuerdo de paz para Gaza, y aseguró que aunque es algo bueno, que incluso han celebrado, “esto no va a limpiar los pecados de Netanyahu ni los de la sociedad israelí en general, esto llevará generaciones si es que es posible”, dijo.

Fue enfático al mencionar que llevarán esa mancha de la guerra en las espaldas por mucho tiempo.

“ Un proceso de paz firmado entre un presidente desequilibrado y un primer ministro embustero no podrá llegar muy lejos ”, dijo, reiterando que aunque está feliz no le ve futuro a esta paz.

¿El camino de Netanyahu en el poder de Israel acabará?

“Estas cosas cambian de un día a otro, lo cierto es que después del gran festival que hubo, Netanyahu se aseguró en las próximas elecciones pero esto puede cambiar del día a la noche, pero aunque deje el Gobierno, la oposición no es muy distinta a lo que está llevando Netanyahu”, dijo.

Y agregó: “En este país no hay una oposición de izquierda que tanto la necesitamos”.

Proceso de Hamastización

Margalit menciona en su libro un proceso de ‘hamastización’, del cual explica: “Lo que quiero decir es que Israel está involucrada en una guerra santa, ha transformado la guerra de Gaza en una guerra santa”.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

“Esto tiene que ver con los grupos religiosos de derecha, la derecha religiosa se ha apoderado del Gobierno y ha transformado la guerra”, añadió.

Finalmente aseguró que espera equivocarse y que este proceso de paz sí prospere.

Escuche W Radio en vivo