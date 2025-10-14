Cátedra Gaona | Los filtros burbuja, algoritmos que amenazan la información para elecciones de 2026
En La Cátedra Gaona, el profesor Mauricio Gaona analizó el impacto de las redes sociales en los medios de comunicación.
Cátedra Gaona | Los filtros burbuja, algoritmos que amenazan la información para elecciones de 2026
19:52
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Mauricio Gaona. Foto: W Radio
Escuche la Cátedra Gaona aquí:
Cátedra Gaona | Los filtros burbuja, algoritmos que amenazan la información para elecciones de 2026
19:52
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles