No había denuncias o amenazas: general Cristancho por atentado a líderes venezolanos en Bogotá

En los micrófonos de W Radio, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló sobre el atentado del que fueron víctimas Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, y Yendri Omar Velásquez Rodríguez, defensor de derechos humanos.

El general Cristancho confirmó que hasta el momento no tienen conocimiento de denuncias previas a este ataque sicarial.

“No había ningún tipo de requerimiento o amenaza formal. El comandante del CAI de la zona tampoco había recibido algún tipo de denuncia”, dijo el general.

Entretanto, el general Cristancho relató que los atacantes de los líderes venezolanos salieron del mismo edificio de donde vivían los dos hombres atacados.

“Lo que tenemos conocimiento y lo que hemos podido verificar con cámaras es que del edificio en el cual también residían estas personas sale un vehículo, un vehículo Mazda, lo parquean, se bajan tres individuos, y en el mismo instante van saliendo por la puerta principal del edificio las dos víctimas. Estas personas sin mediar palabra les disparan contra su humanidad en varias ocasiones rápidamente huyen del lugar se fugan y llega la policía los trasladamos a la Reina Sofía para ser atendidos y seguimos con la búsqueda de estas personas”, agregó.

En ese mismo sentido, el general Cristancho aseguró que se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.

“Estamos dentro de las 36 horas de los actos urgentes. Ya tenemos unas tareas que la Fiscalía General de la Nación nos ordenó. Estamos en las actividades, ya tenemos un nombre de una persona porque encontramos en el vehículo un recibo de un Oxxo que se encuentra muy cerca del lugar de los hechos, pero en ese momento estamos en las indagaciones. Estamos verificando las cámaras del lugar, en el entendido que es un edificio inteligente y las cámaras no nos entregaron los videos, nos tocó mediante orden a Policía Judicial que un fiscal no los diera”, concluyó.

Por ahora, los dos líderes sociales se encuentran siendo atendidos en un centro asistencial donde han sigo sometidos a varias intervenciones quirúrgicas.