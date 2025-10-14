Procurador Eljach llegó hasta la Sierra Nevada para fortalecer el diálogo con pueblos indígenas

Santa Marta

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, estuvo de visita en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde entregó resultados relacionados con la creación del Grupo Especial de Trabajo Étnico Ambiental- GEEA- que se encargará de la protección de las culturas indígenas, costumbres ancestrales y ambientales asentadas allí.

Según la información suministrada, en este equipo harán parte líderes de las comunidades de los pueblos ancestrales Arhuacos, Kankuamos, Koguis y Wiwa quienes tendrán la misión de articular acciones para el cuidado de la biodiversidad y la madre tierra.

“Con la puesta en marcha del grupo étnico ambiental, la Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la protección de los ecosistemas estratégicos y el respeto por la diversidad étnica y cultural, en coherencia con su mandato constitucional de velar por los derechos de las comunidades y los bienes públicos”, señaló el Procurador Eljach Pacheco.